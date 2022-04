'Wheeler Dealers: Dream Car' vanaf donderdag op Discovery

Iedere autoliefhebber droomt weleens van een speciale auto die hij ooit hoopt te bezitten. Maar tegenwoordig kosten zelfs de eenvoudigste classic cars al een fortuin, iets wat de gemiddelde Jan Modaal niet eenvoudig kan ophoesten.

Dat is buiten Mike Brewer gerekend, de wheeler dealer die net zo makkelijk auto’s koopt als dat hij praat. Hij is ervan overtuigd dat iedereen zijn droomauto kan bezitten als je het maar slim aanpakt. Hij sluit een deal met de autoliefhebber waarbij hij diens bestaande auto meekrijgt, plus het nodige spaargeld en daar gaat Mike de markt mee op. Hij probeert de auto te verkopen en met dat geld een betere te kopen die hij daarna weer doorverkoopt voor een nog betere. Zo hoopt hij uiteindelijk bij de gewenste auto uit te komen. Dat doet hij met de hulp van Marc 'Elvis' Priestley, de voormalige Formule 1-monteur die de oude auto’s een stuk waardevoller maakt voor de verkoop. Lukt het ze om al flippend bij die ultieme droomauto uit te komen?

'Wheeler Dealers: Dream Car', vanaf donderdag 28 april 20.30 uur op Discovery.