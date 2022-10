Welkom in '1899', een meeslepende nieuwe Netflix serie van de makers van 'DARK'

Netflix lanceert de officiŽle trailer van de langverwachte mysterieuze serie '1899' en geeft je een kijkje in de raadselachtige gebeurtenissen aan boord van een immigrantenschip.

De acht afleveringen volgen de bijzondere gebeurtenissen tijdens een reis van Europa naar New York. De passagiers - ieder met zijn eigen achtergrond en nationaliteit - dromen allen van een verse start in het buitenland bij aanvang van een nieuwe eeuw. Wanneer ze op open zee een schip lokaliseren dat al maanden vermist is, neemt hun trip een onverwachte wending. Wat ze aan boord van het vermiste schip treffen, verandert hun reis naar het beloofde land in een raadselachtige nachtmerrie waarbij de verledens van alle passagiers met elkaar verbonden worden in een web van geheimen.

De achtdelige serie van de nieuwe mysterieuze serie van Baran bo Odar en Jantje Friese, de makers van 'DARK', zijn vanaf 17 november wereldwijd te zien op Netflix.