'Welcome to Wrexham' krijgt derde seizoen exclusief op Disney+

Disney+ heeft vandaag aangekondigd dat de populaire Emmy®-genomineerde docuserie 'Welcome to Wrexham' van FX een derde seizoen krijgt dat in 2024 in première zal gaan op Disney+.

'Welcome to Wrexham' gaat over de inspanningen van Rob McElhenney en Ryan Reynolds om Wrexham AFC, een van de oudste en meest legendarische voetbalteams uit de geschiedenis, weer in ere te herstellen. Het eerste seizoen is momenteel genomineerd voor zes Emmy® Awards, onder andere in de categorie Outstanding Unstructured Reality Program.

'Het wereldwijde succes van 'Welcome to Wrexham' is een bewijs van de moed en visie van Rob en Ryan, de vastberadenheid van de Red Dragons en de hoop en toewijding van de inwoners van Wrexham', zegt Nick Grad, President van FX Entertainment. 'Het is een verhaal dat nog maar net begonnen is en dat iedereen kan blijven volgen in het derde seizoen. Onze dank gaat uit naar het creatieve team dat deze spannende momenten heeft vastgelegd en naar iedereen die heeft bereikt wat kort geleden nog onmogelijk leek.'

In 2020 sloegen Rob en Ryan de handen ineen voor de aankoop van de Red Dragons uit de vijfde klasse, met de hoop om van de club een underdogverhaal te maken waar de hele wereld achter kon staan. De wereld merkte het op en er is verandering op komst. Na een pijnlijke uitschakeling tijdens de play-offs, blijft het tweede seizoen de club volgen terwijl ze vechten om te promoveren vanuit de National League naar de Engelse Football League. Toegewijde supporters dromen van een terugkeer naar glorie, terwijl ze zich schrap zetten voor de uitdagingen die de bekendheid met zich meebrengt voor de gemeenschap.

Van Hollywood tot Wales, van het voetbalveld tot de kleedkamer, van het kantoor tot de pub, 'Welcome to Wrexham' volgt het leiderschap van Rob en Ryan en daarmee de toekomst van een team en een stad die geschiedenis aan het schrijven zijn.

In het tweede seizoen besturen Rob McElhenney ('It's Always Sunny in Philadelphia') en Ryan Reynolds ('Deadpool') de op twee na oudste professionele voetbalclub ter wereld. 'Welcome to Wrexham' volgt de dromen en zorgen van Wrexham, een arbeidersstadje in Noord-Wales, waar twee Hollywoodsterren de toekomst van het historische team in goede banen proberen te leiden.

'Welcome to Wrexham' wordt geproduceerd door McElhenney, Reynolds, Josh Drisko, Bryan Rowland, Jeff Luini, Nick Frenkel, George Dewey en Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma en Jordan Wynn van Boardwalk Pictures, en wordt medegeproduceerd door More Better Productions, Maximum Effort Productions, 3 Arts Entertainment en Boardwalk Pictures.