'Welcome To Plathville' is terug op TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2022

De ooit zo hechte familie Plath blijft versplinterd in afzonderlijke huishoudens. Ethan en echtgenote Olivia leven al een tijd in onmin met hun ouders, Moriah woont inmiddels als happy single in Florida, terwijl Micah zijn modellencarrière in Los Angeles een boost probeert te geven.