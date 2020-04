Welcome to Dreamland: Ryan Murphy's 'Hollywood' vanaf 1 mei op Netflix

'Hollywood', de nieuwe miniserie van Ryan Murphy en Ian Brennan, vertelt het verhaal van een groep ambitieuze acteurs en filmmakers in het Hollywood van net na de Tweede Wereldoorlog.

De groep probeert koste wat het kost hun showbizz dromen waar te maken in Tinseltown. Elk personage geeft een uniek inkijk in Hollywood’s Golden Age en zet de oneerlijke vooroordelen over ras, geslacht en seksualiteit - die er vandaag de dag nog steeds zijn - in de schijnwerpers.

'Hollywood' is provocerend en indringend. De miniserie legt de decennialange machtsdynamiek bloot en onderzoekt hoe het entertainmentlandschap er uit zou kunnen zien als alles wordt ontmanteld.

'Hollywood', vanaf 1 mei op Netflix.