Vrijdag twee nieuwe releases op Amazon Prime Video

James May begint aan zijn eerste solo Prime Video-avontuur in een nieuwe zesdelige serie, waarin hij over land, zee, lucht en zelfs met een go-kart door Japan reist.

In deze unieke reisserie zien we James en zijn team zowel de traditionele als moderne aspecten van dit ongelooflijke land ervaren.

Vijftien jaar nadat James May Japan voor de eerste keer bezocht als toerist, begint hij aan een zoektocht om het unieke, buitengewone en complexe land te begrijpen. De geboorteplaats van de haiku en klassieke kunstvormen die gedreven worden door de principes van Wabi (stark beauty), Sabi (natural inspiration) en Yugen (grace and subtlety). Tevens de plaats die ons Godzilla, Hello Kitty, Cosplay en sommige van de vreemdste obsessies op de planeet gegeven heeft.

James gaat op een reis door japan, van Noord naar Zuid. Vastbesloten om te begrijpen waarom dit unieke land en de mensen zijn zoals ze zijn. Wat drijft de cultuur en wat kan hun kijk op het leven ons leren? James spreekt de taal niet en heeft geen idee van de Japanse etiquette, maar wat hij tenminste wel weet is dat er een kleine boom is die Bonsai heet.

'Ilana Glazer: The Planet is Burning' - 3 januari 2020

EMMY-genomineerde Ilana Glazer's debuut stand-up special, 'Ilana Glazer: The Planet is Burning', gaat op vrijdag 3 januari in première exclusief op Amazon Prime Video.

De special toont Ilana’s gedachten over homofoben en nazi’s, hoe waardeloos scheermesjes voor vrouwen zijn en wat een grap de patriarchaat is. Ilana Glazer is co-creator, schrijver, directeur, uitvoerend producent en een ster uit de veelgeprezen show 'Broad City', die werd genomineerd door de Writers Guild of America voor Best Comedy Series. Glazer voltooide onlangs het filmen van de A24 psychologische horrorfilm die ze ook co-schreef en produceerde, getiteld False Positive, waarin ze naast Justin Theroux en Pierce Brosnan schittert.