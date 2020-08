Voorlopig nog steeds geen 'Friends'-reünie

Voorlopig nog steeds geen 'Friends'-reŁnie

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

De comeback van de populaire Amerikaanse sitcom 'Friends' loopt alweer vertraging op. Normaal gezien zou de aflevering deze maand opgenomen worden, maar het coronavirus strooit helaas weer roet in het eten.

HBO Max laat weten dat het erg jammer is, maar dat ze onmogelijk de evolutie van de maatregelen kunnen voorspellen. Uitstel is volgens het bedrijf de enige keuze. Normaal gezien zou de special beschikbaar zijn vanaf de start van streamingdienst HBO Max in september, maar de fans moeten dus nog even geduld uitoefenen. 'Uitstel is echter geen afstel', besluit HBO Max.



Bron: Het Laatste Nieuws