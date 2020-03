Voorlopig geen 'Friends'-reünie

Voorlopig geen 'Friends'-reŁnie

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

Het coronavirus gooit roet in het eten voor de fans van 'Friends'. De langverwachte reŁnie komt er voorlopig niet; de opnames zijn tot mei uitgesteld.

Deze maand zou de comeback van de immens populaire Amerikaanse sitcom 'Friends' opgenomen worden, maar door het coronavirus kunnen de makers van de serie die plannen opbergen. Voorlopig wordt de reünie uitgesteld naar de maand mei, maar niemand kan de evolutie van het virus voorspellen. Het is dus mogelijk dat we langer moeten wachten om de zes vrienden opnieuw aan het werk te zien.



In februari kondigden de zes hoofdrolspelers aan terug te keren. Dat nieuws sloeg in als een bom, aangezien de reünie er jarenlang niet leek te komen.



Bron: Het Laatste Nieuws