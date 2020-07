VICE stopt met Europese kanalen

Vice is begonnen met de geleidelijke terugtrekking van zijn televisiekanalen in heel Europa, slechts vier jaar na de lancering ervan, als onderdeel van forse kostenbesparingen. Dat meldt vakwebsite Broadband Tv News.

Vice trekt op 24 augustus de stekker uit het eigen Nederlandse lineaire kanaal en beëindigt de distributie op Ziggo en KPN in Nederland en Telenet en Proximus in België.

De Nederlandse tak van Vice werd in 2017 gelanceerd, de eerste maanden exclusief op Ziggo en Telenet, maar later werden ook deals gesloten met KPN en Proximus.

Volgens Britse persberichten zijn de distributiegesprekken met Virgin Media mislukt en heeft Vicezicht zelf teruggetrokken uit de onderhandelingen.

Eerder al werd door Enders Analysis destijds de 'flauwe' Britse lancering van Viceland in twijfel getrokken. Het Britse debuut volgde op een eveneens teleurstellende entree in de Verenigde Staten. Vice heeft zichzelf nooit echt op de kaart kunnen zetten. Dat het netwerk nu zenders begint stop te zetten is voor niemand een verrassing.