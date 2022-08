Vanaf woensdag zie je 'Mud Mountain Haulers' op Discovery

Het is verreweg een van de gevaarlijkste beroepen ter wereld: houthakker in de bergen van Brits-Columbia. Op de koude hoogte van het Canadese berggebied staan de beste bomen voor bouwmateriaal, omdat ze door de lage temperatuur langzaam groeien en dus extra sterk zijn.

Maar om het hout te kappen op de gladde en steile hellingen én dan vooral van de berg af te transporteren is een levensgevaarlijke klus die alleen gedaan kan worden door de meest ervaren houthakkers en de beste truckers.

Zoals de broers Craig en Brent LeBeau die tot de derde generatie houthakkers in dit gebied behoren. Met hun bedrijf halen ze halsbrekende toeren uit om voldoende hout weg te halen in de krappe tijd die ze hebben. Want de gladde bevroren wegen lijken misschien lastig te berijden, het wordt pas echt eng – en nagenoeg onmogelijk – als het voorjaar intreedt en het ijs verandert in onbegaanbare modder. Dan moeten de Mud Moutain Haulers alle zeilen bijzetten om niet uit de bocht te vliegen.

Dat dit geen overdreven praat is, blijkt al meteen uit de eerste aflevering als een van de trucks vol boomstammen levensgevaarlijk van de weg raakt, kantelt en de chauffeur klem komt te zitten.

'Mud Mountain Haulers', vanaf woensdag 24 augustus om 21.30 uur op Discovery.