Vanaf vrijdag op Amazon Prime Video: 'Fernando' en 'Utopia'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

Amazon Exclusive docu-series; 'Fernando', een uniek portret van de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 en één van de meest succesvolle en populaire sportsterren van Spanje, Fernando Alonso.

De docuserie, waarin de beroemde Spaanse coureur, die onlangs zijn verwachte terugkeer naar de Formule 1 aankondigde, zal morgen exclusief op Prime Video gelanceerd worden in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.

De ongeëvenaarde vijfdelige docu-serie laat Alonso's passie en zijn uiterste vastberadenheid om te winnen zien. Zijn deelname aan de belangrijkste circuits zoals Indianapolis 500, Le Mans 24 uur en met als hoogtepunt zijn eerste uitstapje in Dakar Rally in januari zijn in de docuserie vastgelegd. In de docuserie is ook Alonso’s inner circle te zien, waaronder zijn manager Luis García Abad, zijn zus Lorena Alonso, zijn partner Linda Morselli en zijn collega Carlos Sainz, die allemaal bijdragen om de man achter de kampioen te laten zien.

'Fernando' wordt geproduceerd door The Mediapro Studio en met als executive producenten Laura Fernández Espeso, Javier Méndez en Bernat Elías.

'Utopia'

Utopia richt zich op een groep van stripliefhebbers die elkaar online ontmoeten en verbonden zijn met elkaar door hun obsessie voor een fictieve strip genaamd 'Utopia'. Ian (Dan Byrd), Becky (Ashleigh LaThrop), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) en Grant (Javon 'Wanna' Walton) vinden samen verborgen tekens in de pagina’s van 'Utopia', die bedreigingen voor de mensheid voorspellen. Ze beseffen dat dit niet alleen een samenzwering is, maar dat het ook echte gevaren zijn die op dat moment in hun wereld tot leven komen. Het avontuur brengt de groep oog in oog met het beroemde personage uit de strip, Jessica Hyde (Sasha Lane). Jessica sluit zich bij hen aan op hun missie om de wereld te redden en tegelijkertijd probeert ze haar eigen geheimen te verbergen. Andere sterren uit de serie zijn John Cusack als Dr. Kevin Christie, Rainn Wilson als Dr. Michael Stearns, Farrah Mackenzie als Alice, Christopher Denham als Arby en Cory Michael Smith als Thomas Christie.

Naast Gillian Flynn zijn uitvoerende producenten, waaronder Jessica Rhoades (met wie Flynn samenwerkte aan 'Sharp Objects'), Sharon Hall, Karen Wilson en Dennis Kelly. De serie is een co-productie van Endemol Shine North America en Kudos, Endemol Shine Group UK production studio en Amazon Studios. Sharon Levy, President, Unscripted & Scripted Television, Endemol Shine North America doen de productie voor Endemol Shine. Utopia zal in meer dan 200 landen en gebieden exclusief op Prime Video beschikbaar zijn.