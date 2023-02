US Open ook de komende 5 jaar exclusief te zien bij Warner Bros. Discovery

De US Open – traditioneel de laatste Tennis Grand Slam van het jaar – is in Nederland en België ook de komende 5 jaar exclusief bij Eurosport te zien.

Warner Bros. Discovery en de United States Tennis Association (USTA) hebben een nieuwe overeenkomst bereikt over de uitzendrechten tot en met 2027 in 45 Europese markten waaronder Nederland en België. De overeenkomst bevat de uitzendrechten van alle wedstrijden op streamingdienst discovery+ en Eurosport 1 en 2.

Al meer dan 25 jaar Home Of Grand Slam Tennis

Eurosport zond het toernooi voor het eerst in 2001 uit. Deze nieuwe overeenkomst betekent dat de US Open in Europa straks al meer dan 25 jaar door Eurosport uitgezonden wordt. Warner Bros. Discovery zendt per jaar meer dan 720 uur aan live tennis uit inclusief alle Grand Slams, de Laver Cup en elke Olympische tenniswedstrijd.

Trojan Paillot, VP Sports Rights Acquisitions and Syndication, Warner Bros. Discovery Europa, zegt: 'Met Warner Bros. Discovery als dé Home Of Tennis, is ons merk zeer nauw verbonden met de sport. De afgelopen 25 jaar heeft Warner Bros. Discovery de meest memorabele momenten van de US Open geschiedenis mogen delen met fans. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de kijkcijfers van de toernooien consistent bleven groeien in heel Europa. Als vertrouwde partner van de USTA heeft Warner Bros. Discovery een bewezen strategie ontwikkeld om het volledige scala aan kanalen en platformen in te zetten om de tennistoernooien voor een zo’n groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. De combinatie van ongeëvenaarde tennis expertise, technologie en de kracht van storytelling maakt dat Warner Bros. Discovery jaar in jaar uit fans een steeds betere beleving kunnen bieden. Het verheugt ons om met dit historische toernooi de samenwerking voort te zetten en daarmee fans in verschillende regio’s zo goed mogelijk te kunnen bedienen.'

Recordaantallen gemeten

Het nieuws over de verlenging van de rechten komt na een record aan audience engagement bij de US Open 2022 voor Warner Bros. Discovery op het gebied van streaming, waar het aantal unieke kijkers op discovery+ zich verdubbelde ten opzichte van 2021, en meer dan één miljoen unieke dagelijkse bezoekers Eurosport.com wisten te vinden voor alle tenniscontent tijdens US Open 2022.