'Upload' vanaf 1 mei beschikbaar op Prime Video

'Upload' speelt zich af in de toekomst waar mensen zichzelf kunnen 'uploaden' naar een hiernamaals naar keuze. De serie volgt een app-ontwikkelaar, Nathan Brown (Robbie Amell), die na een ongeluk met een zelfrijdende auto in het ziekenhuis belandt en heel erg snel zijn lot moet bepalen.

Na een overhaast overleg met zijn oppervlakkige vriendin Ingrid (Allergra Edwards) kiest hij ervoor om geüpload te worden naar het luxueuze virtuele hiernamaals van haar familie, 'Lakeview' van het bedrijf Horizen. Eenmaal geüpload in Lakeview, ontmoet Nathan zijn klantenservice 'Angel' Nora Anthony (Andy Allo). In het begin zijn charismatische conciërge en gids, maar al snel worden ze vrienden en ontdekken ze samen deze nieuwe digitale uitbreiding van het leven.

'Upload' is een serie van de Emmy-Award winnende schrijver Greg Daniels ('The Office', 'Parks and Recreation'). Een nieuwe sci-fi komedieserie die zich afspeelt in een technologisch geavanceerde toekomst waarin hologram telefoons, 3D-voedingsmiddelenprinters en geautomatiseerde kruidenierswinkels de norm zijn. Het meest uniek; mensen kunnen kiezen om naar een virtueel hiernamaals 'geüpload' te worden wanneer zij bijna dood gaan.