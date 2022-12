'Unprecedented' neemt unieke kijk in het leven van Donald Trump

Een uniek kijkje in het leven van oud-president Donald Trump en zijn naaste familieleden in de zes weken voor de verkiezingen van 2020 en de roerige periode erna – inclusief het laatste interview dat Trump gaf als president.

De documentaire 'Unprecedented' geeft een intrigerend inkijkje in de gedachtewereld en werkwijze van een van de opvallendste presidenten ooit en laat de hechte band zien tussen hem en zijn kinderen die de belangrijkste leden waren van zijn campagneteam.

Exclusieve interviews in het heetst van de verkiezingsstrijd met zonen Eric en Don Jr., plus Ivanka en haar man Jared, samen met de ongefilterde beelden van hen op campagne, tonen hoezeer de gehele Trump-familie betrokken was bij deze verkiezingen. Allen waren overtuigd van een herverkiezing, maar zagen tot hun frustratie (en woede) dat dit niet gebeurde.

De driedelige documentaire blijft de hoofdrolspelers volgen en interviewen in de nadagen van de verloren verkiezingen tot na de bestorming van het Capitool aan toe. Hoe reageerden ze op deze historische rellen? En zal er bij de volgende verkiezingen weer een Trump een gooi doen naar het presidentschap?

'Unprecedented', zondag 1 januari om 20.30 uur op Discovery.