Uniek Unplugged optreden tijdens 'MTV Unplugged Presents Miley Cyrus Backyard Sessions'

MTV heeft wereldwijd de terugkeer van 'MTV Unplugged', het succesvolle en baanbrekende format waarin artiesten en fans door middel van een intiem optreden met elkaar worden verboden, aangekondigd.

Niemand minder dan internationaal superster Miley Cyrus zal tijdens een speciale editie van 'MTV Unplugged' een exclusief optreden geven. 'MTV Unplugged Presents Miley Cyrus Backyard Sessions' gaat wereldwijd op 16 oktober in première en is op zaterdagavond 17 oktober om 21.30 uur te zien op MTV.

Miley Cyrus treedt voor de speciale editie van de bekroonde muziekserie op vanuit haar achtertuin in Los Angeles, waar ze akoestische sets van haar grootste hits inclusief haar nieuwe single 'Midnight Sky' ten gehore zal brengen. Daarnaast kunnen fans rekenen op een originele cover van Britney Spear's hit 'Gimme More', evenals covers van Pearl Jam en The Cardigans.

Sinds het debuut van 'MTV Unplugged' in 1989 hebben de meest legendarische artiesten, waaronder Jay-Z, Nirvana, Mariah Carey, Bob Dylan, Bon Jovi, Lauryn Hill, Bruce Springsteen, Adele, Pearl Jam, Maroon 5, Shawn Mendes en Lil Wayne in de bijzondere setting van de muziekserie onvergetelijke optredens gegeven. Dit voorjaar lanceerde MTV nog 'MTV Unplugged at Home' ter gelegenheid van de lancering van #AloneTogether, een wereldwijde campagne om jongeren te informeren over het belang van sociale distancing om de verspreiding van het coronavirus af te vlakken.

'MTV Unplugged Presents Miley Cyrus Backyard Sessions', zaterdag 17 oktober om 21.30 uur op MTV.