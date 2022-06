Tweedelige serie 'Holy Heist' te zien op discovery+

Een geldoverval waarbij mogelijk een priester, een ex-politieagent en een IRA-lid bij betrokken zouden zijn. Dat klinkt als een Hollywood-film, maar zijn de daadwerkelijke ingrediënten van het waargebeurde verhaal uit 1993.

Toen werd in het Amerikaanse plaatsje Rochester een geldopslag van Brinks overvallen waarbij ruim 7 miljoen dollar werd buitgemaakt – een van de grootste overvallen in Amerika tot dan toe. De overval verliep aanvankelijk vrij geweldloos, maar maanden later was er toch een dode te betreuren die aan de overval gekoppeld kon worden. Wat gebeurde er precies in Rochester in 1993? De tweedelige serie 'Holy Heist' praat onder meer met de verdachte priester in kwestie, met oud-rechercheurs en met vrienden en familieleden van de betrokkenen. Het schetst zo een sinister beeld van deze historische zaak.

Al snel werd 2 miljoen van de 7,4 miljoen dollar teruggevonden in een appartement, wat leidde naar de drie verdachten. Priester Patrick Moloney ontkende elke betrokkenheid, ondanks dat het geld in zijn huis werd aangetroffen. Toch werd hij gearresteerd en verscheen hij voor de rechtbank, wat op zich al een spraakmakend unicum was. De andere verdachte was de Ier Sam Millar die vanwege zijn mogelijke banden met de IRA geen toegang tot Amerika had, maar hier toch sinds kort woonde. Was hij binnengesmokkeld door ex-agent Thomas O’Connor die ook connecties met Ierland had én die ook nog eens bij Brinks als bewaker werkte? Had O’Connor ook meegeholpen met de overval? Nee, zei hij, tijdens de overval was hij juist overmeesterd en als gijzelaar meegenomen en pas later vrijgelaten. Of was dat in scène gezet om zijn betrokkenheid te maskeren, zoals de rechercheurs beweerden?

De zaak wordt ingewikkelder als maanden later blijkt dat de aan lagerwal geraakte topbokser Ronnie Gibbons ook aan de overval gekoppeld wordt en niet veel later spoorloos verdwijnt. Het wordt een zaak met vele vragen, onder meer ook waar die andere 5 miljoen dollar zijn gebleven? Zijn die nog in Amerika, of waren die bestemd voor het financieren van de IRA in Ierland zoals wel werd gesuggereerd? Voor het eerst horen we van de nauw betrokkenen wat er nu precies gebeurde. Zo doen een goede vriend en de zus van Gibbons een onthullend boekje open en praat ook aanklager Charlie Pilato openhartig over de zaak, waarbij geen mensen worden gespaard. Het levert een indrukwekkende documentaire op van een van de grootste en brutaalste overvallen uit de Amerikaanse geschiedenis.

'Holy Heist' is vanaf woensdag 8 juni te zien op discovery+.