Tweede seizoen van 'The Lord of the Rings Original Series' speelt zich af in Verenigd Koninkrijk

Amazon Studios heeft aangekondigd dat 'The Lord of the Rings Original Series', seizoen twee zal worden opgenomen in het Verenigd Koninkrijk. De verschuiving van Nieuw-Zeeland naar het Verenigd Koninkrijk past in de strategie van de studio om zijn productieactiviteiten uit te breiden en te investeren in studioruimte in het Verenigd Koninkrijk.

Veel van de Amazon Studios films en series worden al in het Verenigd Koninkrijk opgenomen.

De langverwachte 'The Lord of the Rings'-serie heeft onlangs de opnamen van seizoen één in Nieuw-Zeeland afgerond. Seizoen één staat wereldwijd gepland voor première op Prime Video op vrijdag 2 september 2022.

'We willen de bevolking en de regering van Nieuw-Zeeland bedanken voor hun gastvrijheid en toewijding', aldus Vernon Sanders, VP en Co-Head of TV, Amazon Studios. 'We zijn de New Zealand Film Commission, het Ministry of Business, Innovation and Employment, Tourism New Zealand, Auckland Unlimited, en anderen dankbaar voor hun geweldige samenwerking die de Nieuw-Zeelandse filmsector en de lokale economie heeft ondersteund tijdens de productie van seizoen één.'

De postproductie van seizoen één gaat in Nieuw-Zeeland door tot juni 2022, en de pre-productie van seizoen twee zal naar verwachting begin 2022 van start gaan in het Verenigd Koninkrijk.

Het nieuwe epische drama brengt voor het eerst J.R.R. Tolkiens legendarische Tweede Tijdperk van de geschiedenis van Midden-aarde op het scherm. De serie begint in een tijd van relatieve vrede, duizenden jaren voor de gebeurtenissen van J.R.R. Tolkien's 'The Hobbit' en 'The Lord of the Rings' boeken. De serie volgt een ensemble van zowel bekende als nieuwe personages, die de confrontatie aangaan met de lang gevreesde terugkeer van het kwaad in Midden-aarde.

De serie wordt geleid door showrunners en executive producers J.D. Payne & Patrick McKay. Zij worden bijgestaan door uitvoerend producenten Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond, en Sharon Tal Yguado. Wayne Che Yip is co-uitvoerend producent en regisseert samen met J.A. Bayona en Charlotte Brändström. Christopher Newman is producent en Ron Ames co-producent.

'The Lord of the Rings', een wereldberoemd literair werk en winnaar van de International Fantasy Award en de Prometheus Hall of Fame Award, werd in 1999 door Amazon-klanten uitgeroepen tot het favoriete boek van het millennium en Groot-Brittannië's meest geliefde roman aller tijden in BBC's The Big Read in 2003. 'The Lord of the Rings' boeken zijn vertaald in ongeveer 40 talen en er zijn meer dan 150 miljoen exemplaren van verkocht.