Tom Hardy voice-over van 'All or Nothing: Tottenham Hotspur'

Amazon Prime Video heeft onthuld dat acteur, producent en geboren Londenaar, Tom Hardy, de voice-over zal zijn in aankomende Britse Amazon Original serie, 'All or Nothing: Tottenham Hotspur'.

Het nieuws is te horen op de audio teaser op het Instagram kanaal van Prime Video Sport dat hier te beluisteren is.

Hardy, geboren en getogen in Hammersmith, Londen, zal de kijkers meenemen door de serie die de sportfans een kijkje achter de schermen van de befaamde voetbalclub geeft en de belangrijke gebeurtenissen volgt met inbegrip van de komst van de nieuwe hoofdcoach van de club, José Mourinho.

De serie laat niet alleen het gloednieuwe legendarische 62.000 zitplaatsen tellende stadion in Noord-Londen zien maar ook en de inzet van de club voor de transformatie van de lokale omgeving. Tevens zijn er exclusieve opnames gemaakt van een ongekend speelseizoen, met inbegrip van opnames achter de schermen van de club en de reactie op de uitschakeling van de Premier League.

'All or Nothing: Tottenham Hotspur' lanceert exclusief op Amazon Prime Video op 31 augustus, met wekelijks drie nieuwe afleveringen op maandag tot 14 september.