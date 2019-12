Ticketverkoop Eurovisie Songfestival 2020 start op 12/12 om 12.00 uur

De eerste tickets voor het Eurovisie Songfestival 2020 gaan op donderdag 12 december om 12.00 uur 's middags in de verkoop.

Via de officiële verkoopkanalen songfestival.nl (voor Nederland) en eurovision.tv (internationaal) worden kaarten voor twee halve finales, de finale en 6 generale repetities verkocht. Het 65ste Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar mei plaats in Rotterdam Ahoy.

Kaarten beschikbaar voor 9 shows

Er zijn kaarten voor negen Eurovisie-shows beschikbaar:

1e Semi-Final (eerste halve finale)

1e Semi-Final Jury Show, maandagavond 11 mei, start show 21:00 uur

1e Semi-Final Family Show, dinsdagmiddag 12 mei, start show 15:00 uur

1e Semi-Final LIVE Show, dinsdagavond 12 mei, start show 21:00 uur

2e Semi-Final (tweede halve finale)

2e Semi-Final Jury Show, woensdagavond 13 mei, start show 21:00 uur

2e Semi-Final Family Show, donderdagmiddag 14 mei, start show 15:00 uur

2e Semi-Final LIVE Show, donderdagavond 14 mei, start show 21.00 uur

Grand Final (grote finale)

Grand Final Jury Show, vrijdagavond 15 mei, start show 21:00 uur

Grand Final Family Show, zaterdagmiddag 16 mei, start show 13:30 uur

Grand Final LIVE Show, zaterdagavond 16 mei, start show 21:00 uur

'De Jury- en Family shows zijn volwaardige shows, compleet met presentatoren, opening- en interval acts en natuurlijk de optredens van de deelnemers. Alleen de bekendmaking van de resultaten ontbreekt natuurlijk bij deze generale repetities. De tickets voor deze shows zijn aanzienlijk goedkoper, waarmee we het Eurovisie Songfestival in Rotterdam voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk hopen te maken', aldus Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival 2020.

De prijzen van de tickets variëren van €18,50 voor een Family Show van een Semi-Final tot €248,50 voor de Grand Final op zaterdagavond. 'Het prijsniveau van de tickets komt dichtbij de edities van 2012 (Düsseldorf) en 2016 (Stockholm) en kaarten zijn aanzienlijk goedkoper dan afgelopen keer in Tel Aviv', legt Bakker uit. 'En ons advies aan iedereen die er graag bij wil zijn: koop écht alleen kaarten via de officiële kanalen!'

Toegankelijkheid

Kaarten voor rolstoelplekken kunnen telefonisch worden gereserveerd via +31 20 225 1116. Meer informatie over toegankelijkheid van Ahoy en informatie voor mensen met een beperking is te vinden op https://www.ahoy.nl/informatie/veelgestelde-vragen. Daarnaast opent de organisatie een digitaal loket voor mensen met een beperking die assistentie nodig hebben.

Officiële verkoopkanalen

De officiële verkoopkanalen zijn songfestival.nl (voor Nederland) en eurovision.tv (internationaal). De Songfestival-organisatie raadt iedereen met klem aan alleen tickets via deze kanalen te kopen. Samen met ticketpartner Paylogic wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat kaarten voor woekerprijzen worden doorverkocht. Kaarten worden op naam verkocht en hier wordt (met een brede steekproef) op gecontroleerd bij de entree van Ahoy. Indien de naam niet overeenkomt, wordt de toegang tot de show geweigerd. Mocht een bezoeker na aankoop van de tickets onverhoopt niet kunnen, dan kunnen de tickets veilig worden aangeboden via het officiële doorverkoop-platform Ticketswap.

Drie rondes

De kaarten voor het Eurovisie Songfestival 2020 worden in drie rondes beschikbaar gemaakt. De eerste ronde start 12 december, na de loting voor de eerste en tweede Semi-Final, die op dinsdag 28 januari 2020 plaatsvindt, start de verkoop van de tweede ronde. Medio maart volgt een derde ronde met de laatste beschikbare kaarten. Voor Semi-Final kaarten in de eerste verkoopronde wordt een zogenaamde early bird-korting gehanteerd. Vanaf de tweede en derde verkoopronde geldt een toeslag van €5.

Capaciteit

Een deel van de Ahoy Arena wordt gebruikt voor de productie van de drie spectaculaire TV shows. Er is relatief veel ruimte nodig voor het podium, techniek, de Green Room (voor de deelnemende artiesten) en de commentatoren.

Voor het Eurovisie Songfestival is de totale capaciteit van de Ahoy Arena 65.000 mensen, verdeeld over negen shows. Tweederde van deze tickets zijn beschikbaar voor publiek en fans. De overige tickets zijn voorlopig gereserveerd voor de delegaties van de 41 deelnemende landen, de European Broadcasting Union en (inter)nationale sponsoren van het Eurovisie Songfestival. De verwachting is dat een deel van deze tickets in de laatste twee fases alsnog beschikbaar komt voor het publiek. Voor fans die zijn aangesloten bij de fanclub OGAE wordt een pakket van 2.000 kaarten per Jury- en LIVE-show gereserveerd. Verkoop vindt, zoals gebruikelijk, plaats via de nationale fanclubs.

Extra gratis kaarten inwoners Rotterdam

Om het Eurovisie Songfestival toegankelijk te maken voor een brede doelgroep stelt de gemeente Rotterdam gratis kaarten beschikbaar (verdeeld over negen shows) voor inwoners met een klein inkomen. Deze kaarten worden begin volgend jaar verloot. Meer informatie hierover volgt later deze maand.

De organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020 in Nederland is een samenwerking tussen NPO, NOS en AVROTROS, in coproductie met de EBU.