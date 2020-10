'The Witcher' keert terug naar Netflix voor tweede seizoen

Foto: © coopr/Netflix 2020

'The Witcher', gebaseerd op de gelijknamige succesvolle fantasy boeken, is een episch verhaal over familie en het lot.

'The Witcher' gaat over de verbondenheid en de bestemming van drie individuen in de uitgestrekte wereld van Het Continent, waar mensen, elfen, heksen, kabouters en monsters strijden om te overleven en waar goed en kwaad niet gemakkelijk te onderscheiden zijn van elkaar.

Over 'The Witcher' seizoen 2

Omdat Geralt of Rivia ervan overtuigd is dat Yennefer om het leven is gekomen tijdens de 'Battle of Sodden', brengt hij prinses Cirilla naar de veiligste plek die hij kent: zijn ouderlijk huis Kaer Morhen. Terwijl de koningen, elfen, mensen en demonen van de verschillende continenten strijden voor heerschappij moet Geralt, prinses Cirilla tegen nog iets veel gevaarlijkers beschermen. De mysterieuze kracht die in haar schuilt.