'The North Water' met Colin Farrell en Jack O'Connell te zien op BBC First

Op woensdag 29 september om 21.30 uur gaat de langverwachte serie 'The North Water' in première op BBC First. Bekroond schrijver en regisseur Andrew Haigh ('Lean On Pete,' '45 Years', 'Weekend)' heeft de serie bewerkt en geregisseerd.

'The North Water' wordt geleid door een all-star cast met o.a. Golden Globe winnaar Colin Farrell ('In Bruges', 'The Lobster', 'Widows'), Jack O’Connell ('This is England', 'Skins', 'Starred Up') en Stephen Graham ('Time', 'Boardwalk Empire').

De zesdelige serie is gebaseerd op de veelgeprezen roman van Ian McGuire en vertelt het verhaal van Patrick Sumner (Jack O’Connell), een in ongenade gevallen ex-legerchirurg die zich aanmeldt als scheepsdokter voor een walvisexpeditie naar het noordpoolgebied aan boord van The Volunteer. Maar de woestheid van de elementen wordt geëvenaard door het geweld van zijn bemanningsleden, met Drax (Colin Farrell) een harpoenier en een uitgesproken brute kracht van de natuur. Als het werkelijke doel van de expeditie duidelijk wordt, barst de confrontatie tussen de twee mannen los, die hen meeneemt op een reis ver van vaste grond en voorbij de veilige havens van de beschaving.

In opdracht van de BBC is 'The North Water' gemaakt door See-Saw Films en Rhombus Media en is bewerkt en geregisseerd door Andrew Haigh.

In september kan u ook de volgende series bekijken op BBC First:

'Time', woensdag 1 september, 21.00 uur

'Mad Dogs' Series 2, vrijdag 3 september, 20.00 uur

'Silent Witness' Series 15 & 16, elke vrijdag en zaterdag vanaf 4 september, 21.00 uur

'The Shadow Line', donderdag 9 september, 20.30 uur

'Mapp and Lucia', donderdag 21 september, 21.00 uur

'Whistable Pearl', maandag 27 september, 21.00 uur