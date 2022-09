'The Lord of the Rings: The Rings of Power' trekt meer dan 25 miljoen kijkers

Amazon heeft bekendgemaakt dat 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' op de premièredag wereldwijd meer dan 25 miljoen kijkers trok en daarmee alle eerdere records verbreekt waarmee het de grootste première in de geschiedenis van Prime Video is.

De serie is wereldwijd in meer dan 240 landen en gebieden exclusief op Prime Video te zien.

Jennifer Salke, head of Amazon Studios, zei: 'Het is op de één of andere manier toepasselijk dat Tolkiens verhalen - die behoren tot de populairste aller tijden, en wat velen beschouwen als de ware oorsprong van het fantasy-genre - ons naar dit eervolle moment hebben geleid. Ik ben de Tolkien Estate - en onze showrunners J.D. Payne en Patrick McKay, uitvoerend producent Lindsey Weber, cast en crew - zo dankbaar voor hun onvermoeibare gezamenlijke inspanningen en tomeloze creatieve energie. Het zijn de tientallen miljoenen fans die kijken - die duidelijk net zo gepassioneerd over Midden-aarde als wij - die onze echte graadmeter voor succes zijn.'

Afleveringen van 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' zullen wekelijks verschijnen tot en met de seizoensfinale van 14 oktober op Prime Video.

'The Lord of The Rings: The Rings of Power' brengt voor de allereerste keer de heroïsche legendes van het legendarische Tweede Tijdperk van de geschiedenis van Midden-aarde tot leven. Dit meeslepende drama speelt zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen van J.R.R. Tolkien's 'The Hobbit' en 'The Lord of The Rings' af. Het neemt kijkers mee naar een tijdperk waarin grote machten werden gesmeed, koninkrijken glorieerden en ten onder gingen, onwaarschijnlijke helden op de proef werden gesteld, hoop aan de fijnste draadjes hing, en een van de grootste schurken die ooit uit Tolkiens pen vloeide, dreigde de hele wereld in duisternis te hullen. De serie begint in een tijd van relatieve vrede en volgt een groep bekende en nieuwe personages die de confrontatie aangaan met de lang gevreesde terugkeer van het kwaad in Midden-aarde. Van de donkerste diepten van de Misty Mountains, tot de majestueuze bossen van de elfenhoofdstad Lindon, tot het adembenemende eilandenrijk Númenor, tot de verste uithoeken van de kaart, deze koninkrijken en personages zullen een erfenis nalaten die nog lang na hun dood voortleeft.

De serie wordt geleid door showrunners en uitvoerend producenten J.D. Payne & Patrick McKay en naast hun zijn de uitvoerende producenten Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond en Sharon Tal Yguado, evenals de producenten Ron Ames en Christopher Newman. Wayne Che Yip is mede-uitvoerend producent en regisseert, samen met J.A. Bayona en Charlotte Brändström.

'The Lord of the Rings', een wereldberoemd literair werk en winnaar van de International Fantasy Award en de Prometheus Hall of Fame Award, werd in 1999 door Amazon klanten uitgeroepen tot het favoriete boek van het millennium en in 2003 door de BBC's 'The Big Read' tot de best gewaardeerde roman aller tijden. 'The Lord of the Rings' boeken zijn vertaald in meer dan 38 talen en er zijn meer dan 150 miljoen exemplaren van verkocht.