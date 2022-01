'The Boys' komen terug met een derde seizoen op Prime Video

'The Boys' zijn terug! Het langverwachte derde seizoen van het Emmy-genomineerde drama 'The Boys' zal op vrijdag 3 juni op Prime Video verschijnen met drie afleveringen. Nieuwe afleveringen zullen elke vrijdag daarna beschikbaar zijn, tot aan de seizoensfinale op 8 juli.

'The Boys' is een leuke en krankzinnige kijk op wat er gebeurt als superhelden - die net zo populair zijn als beroemdheden, net zo invloedrijk als politici, en net zo vereerd als goden - hun superkrachten misbruiken in plaats van ze voor het goede te gebruiken. 'The Boys', een groep burgerwachten, willen de corrupte superhelden een halt toeroepen en zetten hun heroïsche zoektocht voort naar de waarheid over The Seven en Vought - het miljarden conglomeraat dat de superhelden beheert en hun vuile geheimen in de doofpot stopt. Het zijn de schijnbaar machtelozen tegen de supermachtigen.

In seizoen drie van 'The Boys' spelen Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, en Jensen Ackles de hoofdrollen.

'The Boys' is gebaseerd op The New York Times best-selling comic van Garth Ennis en Darick Robertson, die ook dienen als uitvoerend producenten, en ontwikkeld door uitvoerend producent en showrunner Eric Kripke. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn, en Michaela Starr dienen ook als uitvoerende producenten. The Boys wordt geproduceerd door Amazon Studios en Sony Pictures Television Studios, met Kripke Enterprises, Original Film, en Point Grey Pictures.