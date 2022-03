'Teen Mom: Family Reunion' en nieuw seizoen 'Teen Mom2' op MTV

MTV's razend populaire 'Teen Mom' komt met het allereerste seizoen van 'Teen Mom:Family Reunion'! Op dinsdag 15 maart zie je op Paramount zender MTV om 22.00 uur de eerste aflevering van 'Teen Mom: Family Reunion'.

In 'Teen Mom: Family Reunion' gaan alle 'Teen Mom' sterren; Maci Bookout, Amber Portwood, Cheyenne Floyd, Leah Messer, Briana DeJesus, Jade Cline, Ashley Jones en Farrah Abraham samen op vakantie naar een tropisch oord. Maar het is niet alleen maar rust en ontspanning, want de moeders duiken diep in relatie-, vriendschap- en opvoedingsproblemen.

Naast dat 'Teen Mom: Family Reunion' vanaf 15 maart te zien is zal het nieuwe seizoen van 'Teen Mom 2' op 10 mei om 22.00 uur op MTV in première gaan. Dit seizoen ontdekken Ashley, Briana, Jade, Kail en Leah de verschillende fases van het ouderschap, gezinsdynamiek, carrières en liefdeslevens. Door hun hoogte- en dieptepunten hebben ze geleerd dat moederschap betekent doen wat het beste is voor hun kinderen, wat niet altijd even makkelijk is. Van nieuwe relaties en breuken tot rechtszaken, dit seizoen zit vol verrassingen die je niet mag missen.

Kijk dinsdag 15 maart om 22.00 uur naar 'Teen Mom: Family Reunion' op MTV.