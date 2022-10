'Ted Bundy: A Faking It Special' te zien op Discovery

Ted Bundy geldt als een van de bekendste en beruchtste seriemoordenaars uit de geschiedenis. In de jaren zeventig liet hij een spoor van geweld achter in de Verenigde Staten en bekende uiteindelijk maar liefst dertig moorden, voordat hij in 1989 door de doodstraf om het leven werd gebracht.

Bundy was een sadistische en narcistische psychopaat die zijn slachtoffers ontvoerde en meestal ook nog seksueel misbruikte voordat hij ze doodsloeg en vaak nog in stukken sneed. Maar hij was ook een charmante en welbespraakte man die de publieke opinie voor zich probeerde te winnen met interviews vanuit de gevangenis en zelfs nog tijdens zijn strafzaak.

Wie echter goed kijkt, ziet dat achter zijn ogenschijnlijke zelfverzekerdheid en vermeende onschuld een wereld van bedrog schuilgaat. Dat laten drie experts overtuigend zien in de documentaire 'Ted Bundy: A Faking It Special'. Lichaamstaal, woordkeuze en gedrag verraden zijn ware aard en laten zien dat zijn charme slechts bedoeld was om de politie, de pers en het publiek in de maling te nemen. Hetgeen hem nog bijna gelukt was ook.

