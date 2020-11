Studio 100 maakt vierde seizoen én bioscoopfilm van succesvolle reeks 'Mia and Me'

Foto: © Studio 100 2020

Bij ons doet de internationale liveaction- en animatiereeks van Studio 100 'Mia and Me' misschien geen belletje rinkelen, maar dat is helemaal anders in de rest van de wereld.

De reeks kende in 2012 een Duits-Italiaanse-Canadese oorsprong en wordt nu gemaakt door Studio 100, deels bij Studio 100 in België, deels in de Flying Bark Studio 's in Sydney.

Wereldberoemd

'Mia and Me' is één van de Studio 100-reeksen die vandaag in China wordt uitgezonden, naast 'Maya de Bij', 'Nils Holgersson', 'Wissper' en 'Tip de Muis'.

De serie wordt al twee jaar uitgezonden op CCTV-14, het kinderkanaal van de Chinese staatstelevisie. De impact daarvan is enorm, want de staatstelevisie is in elke Chinese huiskamer te zien en bereikt meer dan een miljard kijkers.

'Mia and Me' is wereldwijd te zien in meer dan 170 landen, om er een paar op te noemen: in Australië op Channel 11, in België en Nederland op Nickelodeon, in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op ZDF, KiKA en Junior. En sinds kort ook op de Braziliaanse TV Cultura, een zender die niet minder dan 150 miljoen kijkers bereikt.

In België lopen seizoen 1 t.e.m. 3 op Netflix. Na de succesvolle eerste seizoenen zijn er nu een vierde seizoen en een bioscoopfilm in de maak. Ook op YouTube is 'Mia and Me' een echt kijkcijferkanon, met kleppers zoals Duitsland (270 miljoen views), de UK (220 miljoen views) en Rusland (226 miljoen views).

'Mia and Me'

De 12-jarige Mia wordt naar Centopia geslingerd, een wondere wereld vol elfen, eenhoorns, saters en draken. Maar het ooit zo idyllische koninkrijk is in gevaar. Kwade koningin Panthea wil de eenhoorns vangen en hun kracht wegnemen om zelf jong te blijven. De elfen vechten om haar te stoppen en krijgen daarbij de hulp van Mia.