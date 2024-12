Start het nieuwe jaar goed met de beste series van The HISTORY Channel in januari

Traditiegetrouw trapt the HISTORY Channel het nieuwe jaar af met het nieuwe seizoen van 'The Curse Of Oak Island' dat te zien is vanaf 14 januari.

Fans van dit programma worden op hun wenken bediend want naast het 12e seizoen van deze serie, komt er ook een compleet nieuwe serie uit die verder gaat waar 'The Curse of Oak Island' stopt. In 'Tales From Oak Island' kun je unieke anekdotes van de legendarische figuren rondom 'The Curse of Oak Island' en de meest fascinerende theorieën verwachten. De serie is vanaf 21 januari wekelijks te zien. Ook is vanaf 13 januari het nieuwe seizoen van 'Secrets In The Ice' te zien. In deze serie worden de mysteries die in onherbergzame bevroren diepten verborgen liggen onthult. Tot slot, 'Holy Marvels with Dennis Quaid', een spannende nieuwe serie die diep ingaat op de opmerkelijke verhalen achter ontzagwekkende artefacten. Je ziet het vanaf 27 januari op the HISTORY Channel.

THE CURSE OF OAK ISLAND SEIZOEN 12

vanaf 14 januari elke dinsdag om 20.30 uur te zien

In het 12e seizoen van de hitserie 'The Curse of Oak Island' van The HISTORY Channel keren Rick en Marty Lagina samen met hun getalenteerde team terug en zijn dichter dan ooit bij het oplossen van het 229 jaar oude schattenmysterie van Oak Island.

Met behulp van geavanceerde technologie lokaliseert het team bewijs van een grote bron van edele metalen diep in het gebied van de Money Pit, en voert het een kernbooroperatie uit om de legendarische kostbaarheden op te sporen die al tijdens grootschalige opgravingen zijn ontdekt.

Daarnaast zullen nieuwe ontdekkingen licht werpen op het schattenmysterie en worden nieuwe geheimen onthuld die het vermoeden van het team bevestigen dat Oak Island talloze malen is bezocht door middeleeuwse Europese culturen en mogelijk meerdere schatten bevat.

'The Curse of Oak Island' seizoen 12 bestaat uit 1 aflevering van 120 minuten en 27 afleveringen van 60 minuten.

TALES FROM OAK ISLAND

vanaf 21 januari elke dinsdag om 21.25 uur te zien

'Tales From Oak Island' verkent de meest fascinerende theorieën, legendarische figuren en gedenkwaardige gebeurtenissen rondom 's werelds langst lopende schattenjacht.

Met de sterrencast van 'The Curse of Oak Island' duikt 'Tales' dieper dan ooit tevoren in de fascinerende verhalen van het meedogenloze doorzettingsvermogen en de onvermoeibare geest van de vele zoekers die hun leven hebben gewijd aan het ontsluiten van de vele geheimen van deze schatrijke plek. Rick & Marty Lagina en de Nederlandse onderzoeker Corjan Mol loodsen de kijkers door het zich steeds verder ontwikkelende mysterie van Oak Island.

'Tales From Oak Island' bestaat uit 8 afleveringen van 60 minuten.

SECRETS IN THE ICE

vanaf 13 januari elke maandag om 21.25 uur te zien

'Secrets In The Ice' gaat naar de meest afgelegen, koude en onherbergzame plekken op deze planeet om grote mysteries te onthullen die ooit in de tijd bevroren waren.

De serie combineert CGI-recreaties, geavanceerde scantechnologie en wetenschappelijk onderzoek en duikt in de fascinerende vondsten die duizenden jaren verloren zijn gegaan of nog nooit eerder zijn gezien. Terwijl deze curiositeiten worden bestudeerd, wordt onderzocht hoe en waarom ze in de meest verlaten en afgelegen uithoeken van de planeet terecht zijn gekomen en wat er misschien nog verborgen ligt in de bevroren diepten.

'Secrets In The Ice' bestaat uit 10 afleveringen van 60 minuten.

HOLY MARVELS WITH DENNIS QUAID

vanaf 27 januari elke maandag om 22.20 uur te zien

Een krachtige speer die de drager onoverwinnelijk zou maken. Een vergulde houten kist die in staat zou zijn om vijanden te verwoesten. Een kostbare beker met wonderbaarlijke genezende krachten. Eeuwenlang zijn er bezittingen, wapens, plaatsen en zelfs menselijke botten beschouwd als kostbare mystieke voorwerpen. Deze unieke wonderen worden vereerd door culturen over de hele wereld en worden gezocht door iedereen: van keizers, pausen en tirannen tot generaals, archeologen en schatzoekers.

'Holy Marvels met Dennis Quaid' is een spannende nieuwe serie die diep ingaat op de opmerkelijke verhalen achter deze ontzagwekkende artefacten, hun creatie, de mysteries van hun onvoorstelbare krachten en de onvergetelijke avonturen van degenen die ze proberen te vinden.

'Holy Marvels with Dennis Quaid' bestaat uit 8 afleveringen van 60 minuten.

Ook binnenkort te zien:

'The Great War' - vanaf 5 december op donderdag om 20.30 uur

'History's Greatest Mysteries with Laurence Fishburne' - vanaf 9 december op maandag om 21.25 uur

'Montain Men' - vanaf 18 december op woensdag om 21.25 uur

'The UnXplained with William Shatner' - vanaf 23 december op maandag om 22.20 uur

Ontdek ook de Wonderbaarlijke Weekenden bij The HISTORY Channel:

'Strange Evidence en UFOs: The Lost Evidence' zijn vanaf 7 december elk weekend om 15.50 uur te zien.