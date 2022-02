'Shatner in Space' vanaf vrijdag te zien op Prime Video

'Shatner in Space' gaat op 25 februari in première op Prime Video. De special van één uur gaat in op de gebeurtenissen voor, tijdens en na Shatners levens veranderende vlucht - die hem de oudste persoon maakte die ooit naar de kosmos reisde.

Ook de groeiende vriendschap tussen het Star Trek-icoon en Blue Origin-oprichter Jeff Bezos, wiens dromen over ruimtereizen, zoals velen, geïnspireerd werden door de originele Star Trek-serie, komt aan bod.

'Mijn tijd in de ruimte was de meest ingrijpende ervaring die ik me ooit had kunnen voorstellen', zei Shatner. 'Deze special waarin mijn reis wordt gedocumenteerd geeft een dramatisch beeld van die ervaring, en mijn hoop is dat het de wereld inspireert om in te zien dat we naar de ruimte moeten om de aarde te redden.'

'Shatner in Space' wordt geproduceerd door Amazon Studios, Blue Origin, Film 45, Jason Ehrlich Productions, en Bright Spot Content.