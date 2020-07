'Sharkfest' op National Geographic en National Geographic Wild

De Olympische Spelen mogen dan on hold staan, National Geographic is de ultieme kampioen van deze zomer met 'Sharkfest'.

Gericht op de topatleten van de oceaan zenden National Geographic en National Geographic Wild samen vier weken spannende haaien content uit.

De achtste editie van dit jaarlijkse evenement begint op 4 juli op National Geographic met programma's als 'Sharks of Lost Island', 'Shocking Sharks', 'Cannibal Sharks', 'Man vs. Shark' en 'Shark Attack Experiment'. Gevolgd door bijna vier weken aan haaien content op National Geographic Wild.

Op 4 juli is op National Geographic (kanaal 18) de volgende haaien content te zien:

'Sharks of Lost Island' (14.00 uur)— Enric Sala trekt erop uit naar de Pitcairn eilanden in de Stille Oceaan omdat hij hoopt dit gebied om te toveren in een maritiem reservaat. Dertig dagen lang onderzoekt Sala op zijn expeditie de mysteries van de Pitcairns op alle vier de eilanden. Enric Sala leidt zijn zoveelste succesvolle expeditie om vast te leggen hoe gezonde riffen eruit horen te zien en een van de meest onaangeraakte oceaangebieden van de wereld te verkennen. Dit is een expeditie in zijn meest pure vorm, met een hoge inzet.

'Blitzkrieg Sharks' (15.00 uur) — We onderzoeken buitengewoon roofzuchtig gedrag van de haai dat het conventionele denken over waar en wat ze eten lijkt te bemoeilijken.

'Shocking Sharks' (16.00 uur) — Moderne technologie biedt nieuwe inzichten in de gewoontes van de honderden haaiensoorten die in de oceanen leven.

'Cannibal Sharks' (17.00 uur) — 'Cannibal Sharks' brengt twee van de wereld’s beste haaiexperts bij elkaar om onderlinge gevechten tussen haaien te onderzoeken.

'Man vs. Shark' (21.00 uur) — Èén man, één haai, geen kooien. Dat is Jeremiah Sullivan’s grote missie sinds hij 50 jaar geleden begon met het zwemmen tussen de haaien.

'Shark Attack Experiment' (22.00 uur) — Terwijl aanvallen door haaien steeds vaker op de wereld voorkomen, gaat een duikteam erop uit om mythes over haaien te bevestigen. Hun plan: zwemmen tussen vijf van de meest gevaarlijke diersoorten ooit om te zien hoe zij zich gedragen. Van het zwemmen in bikini’s, tot aan het urineren bij grote witte haaien, dit team doet bijna alles om te bewijzen dat haaien niet zo vraatzuchtig zijn als men denkt.

'Shark Island' (23.00 uur) — Enric Sala en zijn team hebben een missie: duiken in de beschermde wateren van het Cocos National Park bij de westkust van Costa Rica. Zij willen de eerste zijn die de mysterieuze Las Gamelas zullen verkennen om de haaien, schildpadden en tonijn te bevrijden van illegale visserij.

Een greep uit de haaien content op National Geographic Wild:

'What the Shark?' (7 juli om 18.00 uur) – Deze film is een diepe duik, van het zonnige strand tot de 3 kilometer diepe wateren waar extreme aanpassingen kritiek zijn om te kunnen overleven. Voor haaien kan druk, of de afwezigheid hiervan, prooi aan stukjes blazen, wat betekent dat zij nooit eten zullen vinden. Maar deze gekkies hebben alles op orde. Dit zijn levende monsters die aardse waarden zoals wij ze kennen verwerpen.

'World's Biggest Tiger Shark?' (15 juli om 18.00 uur) — De Emmy Award winnende filmmaker Andy Casagrande en maritiem bioloog Kori Garza reizen af naar een vergelegen lagoon in Frans Polynesie om met de tigers of Tahiti te duiken naar de grootste levende tijgerhaai, Kamakai. Terwijl ze daar zijn leggen zij voor het eerst verfilmde samenwerkende jachttaktieken vast tussen twee kleine tijgerhaaien.

'Most Wanted Sharks' (20 juli om 18.00 uur) — Van de miljoenen haaien in onze oceanen zijn er een paar die zo fascinerend zijn dat ze wereldwijde celebrities zijn geworden, inclusief legioenen aan fans en volgers. In 'Most Wanted Sharks' duikt marine bioloog en uitvinder van de shark-suit Jeremiah Sullivan in de verhalen van de meest sensationele haaisterren ooit.

'Volcano Sharks' (21 juli om 18.00 uur) – Het zijn twee van de natuur’s meest krachtige en extreme partijen: vulkanen en haaien. Beide roepen ze angst maar ook fascinatie op. Waar de een is, is de ander ook aanwezig. Vulkanen over de hele wereld zijn langzaam hotspots geworden voor haaien. En op sommige plekken is dit een probleem.

'Sharks vs. Dolphins: Blood Battle' (28 juli om 18:00) — Het ultieme gevecht tussen de golven: haaien versus dolfijnen. Ze delen samen al millennia de oceaan, maar wetenschappers zijn pas net begonnen met het begrijpen van de complexe relatie tussen de twee diersoorten. Deze special volgt een team van experts die afreizen naar het epicentrum van deze onrust, Shark Bay, Australie, om achter de geheimen te komen van het gevecht tussen haaien en dolfijnen.