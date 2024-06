Sexy trailer voor tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 3

Netflix en Shondaland geven de eerste beelden vrij van het tweede deel van het derde en tevens recordbrekende seizoen van 'Bridgerton'.

Het eerste deel, dat sinds 16 mei te zien is, behaalde een record van meer dan 41 miljoen views in de eerste vier dagen. In het derde seizoen worden we meegenomen op het liefdesavontuur van Colin Bridgerton (Luke Newton) en Penelope Featherington (Nicola Coughlan). De eerste vier afleveringen van het derde seizoen van 'Bridgerton' zijn inmiddels te zien op Netflix. Deel twee, met de laatste vier afleveringen van het seizoen, is beschikbaar vanaf 13 juni.

Over 'Bridgerton' seizoen 3

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) heeft haar langgekoesterde verliefdheid op Colin Bridgerton (Luke Newton) eindelijk opgegeven na het horen van zijn kleinerende woorden over haar vorig seizoen. Ze heeft besloten dat het tijd is om een man te vinden, het liefst één die haar genoeg vrijheid geeft om haar dubbelleven als Lady Whistledown voort te zetten, ver weg van haar moeder en zussen. Maar vanwege haar gebrek aan zelfvertrouwen mislukken Penelope's pogingen op de huwelijksmarkt dramatisch.

In de tussentijd is Colin teruggekomen van zijn zomerse reis met een nieuwe look en een flinke portie zelfverzekerdheid. Maar tot zijn grote verdriet merkt hij dat Penelope, de enige persoon die hem altijd heeft gewaardeerd, hem de rug toekeert. Colin doet er alles aan om Penelope’s vriendschap terug te winnen en biedt aan haar te helpen meer zelfvertrouwen te krijgen, zodat ze dit seizoen een echtgenoot kan vinden. Maar wanneer zijn lessen iets te goed blijken te werken, begint Colin zich af te vragen of zijn gevoelens voor Penelope wel echt vriendschappelijk zijn.

Voor Penelope wordt de situatie gecompliceerder door haar breuk met Eloise (Claudia Jessie), die een nieuwe vriend heeft gevonden op een onverwachte plek. Ondertussen maakt Penelope's toenemende aanwezigheid in de high society het des te moeilijker om haar Lady Whistledown alter ego geheim te houden.

'Bridgerton' seizoen 3 deel 2 is vanaf 13 juni exclusief te zien op Netflix.