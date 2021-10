Seizoen drie van 'Hanna' in november wereldwijd in première op Prime Video

Amazon Prime Video lanceerde op de New York Comic Con de teaser trailer voor het derde seizoen van 'Hanna'. De 6 afleveringen gaan op 24 november wereldwijd in première. Ray Liotta speelt voor seizoen drie Gordon Evans, een gerespecteerde ex-militair en inlichtingen agent die een ongelooflijke macht van binnenuit heeft.

Evans ziet zichzelf als een visionair met een strikt morele code, een echte patriot die zal doen wat gedaan moet worden om zijn land te beschermen.

Seizoen drie van 'Hanna' gaat verder met de reis van een buitengewone jonge vrouw, gespeeld door Esmé Creed-Miles, die is gecreëerd door de sinistere organisatie Utrax en getraind om een huurmoordenaar te worden. Hanna (Creed-Miles) probeert nu in het geheim Utrax van binnenuit te vernietigen en zichzelf te bevrijden uit haar greep met de hulp van haar vorige vijand, voormalig CIA-agente Marissa Wiegler (Mireille Enos). Samen hebben ze hooggeplaatste Utrax-agent John Carmichael (Dermot Mulroney) overgehaald om hun missie te helpen, maar haar jonge medemoordenaars Sandy (Áine Rose Daly) en Jules (Gianna Kiehl), en nieuwe vijanden beginnen Hanna's plot te vermoeden. Terwijl Hanna dichter bij haar doel komt, ontdekt ze niet alleen een wereldveranderende strategie, maar ook de ware kracht achter Utrax die tussen haar en de vrijheid staat.

Tijdens het New York Comic Con panel zei Tom Coan, uitvoerend producent van 'Hanna', over seizoen drie: 'Dit seizoen wordt groter en beter dan voorheen ... alles heeft een hoger niveau dit jaar en het gaat spannend worden voor het publiek om het volgende hoofdstuk van het verhaal te zien. We hadden twee bedoelingen bij het maken van deze show - meer geraffineerd en dynamisch zijn - en dat was het middelpunt waarop alles was gebouwd ... we werkten op het principe van het proberen om het zo spannend mogelijk te maken.'

Mireille Enos was enthousiast over de samenwerking met haar tegenspeelster, Esmé Creed-Miles, en onthulde dat Marissa en Hanna elkaar dit seizoen 'als gelijken behandelen... er is een echte erkenning van elkaar als twee krachtpatsers.'

Over de toevoeging van Ray Liotta aan de cast van seizoen drie, deelde Coan mee: 'Je ziet Ray Liotta en hij is dreigend en gevaarlijk en gecompliceerd, en dat is een van de krachten die hij elke keer weer op het scherm brengt.'

Creed-Miles sloot het panelgesprek af met: 'Hanna is echt speciaal, ik hou heel veel van haar, als ze jonge vrouwen kan bereiken op een manier waarop ik bereikt had willen worden ... dan is dat het beste waar ik op kon hopen.'

'Hanna' is geschreven door David Farr ('The Night Manager'), die ook als uitvoerend producent fungeert. De serie wordt geproduceerd door NBCUniversal International Studios, een divisie van Universal Studio Group, Working Title Television en Amazon Studios. Tom Coan is uitvoerend producent voor NBCUniversal International Studios, met Marty Adelstein, Becky Clements en Scott Nemes.