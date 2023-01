Seizoen 6 van 'Young Sheldon' op Comedy Central

De fans van 'The Big Bang Theory'-spin-off 'Young Sheldon' kunnen opgelucht ademhalen. Comedy Central zendt namelijk vanaf vandaag wekelijks een nieuwe aflevering uit van het zesde seizoen.

In seizoen zes heeft Sheldon de baard in de keel en is uitgegroeid tot een puber van (bijna) dertien die alweer aan zijn tweede jaar op de universteit begint. De vraag is echter wel of hij aan studeren toekomt, want ook in deze reeks krijgen de karakters weer heel wat bijzonder, hilarische en soms emotionele momenten voor hun kiezen.

Kan jij ook geen genoeg krijgen van kind genie Sheldon en zijn bijzondere leven? Kijk dan vanaf 23 januari, iedere maandag om 20.30 uur, twee afleveringen van het nieuwste seizoen op Comedy Central.