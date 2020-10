'Secrets In The Ice' nieuw op Discovery

De best bewaarde geheimen van onze geschiedenis liggen verscholen onder de dikke ijslagen van onze planeet. Door opwarming van de aarde of toevallige vondsten worden deze geheimen zo af en toe prijsgegeven.

De serie 'Secrets In The Ice' toont welke opmerkelijke ontdekkingen er in de loop der jaren zijn gedaan. Zoals de vondst van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog onder het ijs van Groenland. Het blijkt niet het enige vliegtuig te zijn dat hier 'begraven' ligt. Wat is er aan de hand met de plek waardoor er zoveel vliegtuigen neerstorten?

Ook opmerkelijk zijn de overblijfselen van honderden mensen die zijn gevonden in een bevroren meer midden in de Himalaya, ver weg van de bewoonde wereld. Een massagraf? Een begraafplaats? Overblijfselen van een slagveld? Historici en archeologen buigen zich over deze en andere vragen en proberen onze ijzingwekkende geschiedenis te begrijpen.

'Secrets In The Ice', vanaf vrijdag 2 oktober om 20.30 uur op Discovery.