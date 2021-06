'Say Yes to the Dress: In Sickness and In Health' nieuw bij TLC

Na een tijdelijke sluiting vanwege corona mogen de deuren van bruidssalon Kleinfeld Bridal in New York eindelijk weer open. Maar wel met de nodige maatregelen. Zo zitten de klanten in afgeschermde ruimtes, waarbij ook hun temperatuur wordt gemeten.

Ook mag elke bruid maar twee personen meenemen die kunnen meebeslissen met de toch altijd weer moeilijke keuze voor de juiste jurk. Om toch voldoende support te krijgen, staan extra vrienden en familieleden stand-by via een online verbinding. Ook Randy Fenoli verrast de bruiden met advies op afstand, omdat hij nog niet terug mag reizen vanaf zijn huis in Florida.

De echte verrassingen komen dit keer van ontwerper Hayley Paige. Zij zit in quarantaine bij Lake Tahoe en verrast aanstaande bruiden uit de buurt die op de een of ander manier geraakt zijn door de coronasituatie met een surprise-bezoek. Zo zit ook dit speciale seizoen weer vol met vrolijke en emotionele momenten.

'Say Yes to the Dress: In Sickness and In Health', vanaf dinsdag 29 juni t/m 13 juli om 20.30 uur op TLC.