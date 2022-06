'Say Yes To The Dress: Atlanta' op TLC

Je zou zeggen dat het vinden van een bruidsjurk bij de boetiek Bridals by Lori in Atlanta een makkie is. Met meer dan duizend soorten jurken, waarmee ze jaarlijks 25.000 klanten bedienen, zijn ze de grootste bruidsboetiek van Amerika.

Maar veel opties betekent niet dat kiezen altijd makkelijk is. Zeker niet als je kritische vrienden en familie hebt meegenomen, zoals aanstaande bruid Jessica Seewald in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen 'Say Yes To The Dress: Atlanta'. Inderdaad, zij is de zus van Ben Seewald, echtgenoot van Jessa Duggar-Seewald, bekend van TLC-serie 'Counting On'.

Jessa is mee met Jessica om de ideale jurk te vinden, maar de twee schoonzussen zijn het niet helemaal eens met elkaar. Waar Jessica wel een sexy jurk zou willen, vindt Jessa dat dit iets te bloot voor in de kerk. Ook Jessica’s schoonmoeder is wat conservatiever ingesteld. Aan de consultants van Bridals by Lori de taak om een jurk te vinden waar iedereen happy mee is. Net als bij de andere bruiden die langskomen in dit nieuwe betoverende seizoen.

'Say Yes To The Dress: Atlanta', vanaf dinsdag 28 juni om 20.30 uur op TLC.