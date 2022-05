'Say Yes To The Dress Around The World' op TLC

Elke dag vinden er duizenden huwelijken plaats over de hele wereld. En hoewel elke cultuur zo zijn eigen tradities heeft, is bij de bruiden vaak één onderdeel topprioriteit: de jurk.

Daarom neemt 'Say Yes To The Dress' een kijkje in andere landen ter wereld om te zien hoe de enthousiaste bruiden hier op zoek gaan naar hun droomjurk. We gaan langs in Polen, India en Dubai om te zien welke jurken hier favoriet zijn en of ook hier het kiezen van de jurk voor de nodige uitdagingen zorgt. Kritische familieleden, bemoeizuchtige vrienden en veeleisende of juist onzekere bruiden die het even niet meer weten… ze blijken overal voor te komen. Maar gelukkig zijn er ook altijd de ervaren consultants die voor elke wens de beste oplossing weten.

'Say Yes To The Dress Around The World', vanaf dinsdag 3 mei om 19.30 uur op TLC.

'Say Yes To The Dress: Poland'

De Britse ontwerper Gok Wan reist af naar Polen om daar de bruiden te helpen met zijn expertise. Hij werkt samen met de lokale consultants om te zorgen dat de vaak zenuwachtige bruiden hun droomjurk vinden. Elke klant neemt haar eigen uitdagingen mee én vaak kritische entourage, maar Gok laat zich niet snel uit het veld slaan. Hij zal niet stoppen totdat ook deze Poolse bruiden een jurk gevonden hebben waar ze helemaal happy mee zijn en speciaal in voelen.

'Say Yes To The Dress: Poland', vanaf dinsdag 3 mei om 19.30 uur op TLC.

'Say Yes To The Dress: Dubai'

Waar kunnen huwelijkssprookjes mooier tot leven komen dan in de bakermat van duizend-en-een-nacht: het Midden-Oosten. Daarom verplaatst 'Say Yes To The Dress' zich ditmaal oostwaarts om de bruiden in Dubai aan hun droomjurk te helpen. De Libanese fashion stylist Khalil Zein werkt samen met de consultants van de luxueuze bruidsboetiek Hazar Haute Couture om iedere bruid gelukkig te maken. Leuk detail: in de eerste aflevering van deze speciale editie komt ook de Nederlandse Annabel langs die in Dubai woont en daar gaat trouwen. Kan Khalil ook haar helpen en zegt ook zij straks volmondig yes (of gewoon ‘ja’…) tegen haar ideale dress?

'Say Yes To The Dress: Dubai', vanaf dinsdag 3 mei om 20.30 uur op TLC.

'Say Yes To The Dress: India'

Ook in India verheugen talloze vrouwen zich op die ene speciale dag waar ze vaak als kind al van droomden. En waar natuurlijk een prachtjurk niet bij mag ontbreken. Style Director Divyak D’souza staat klaar voor de aanstaande bruiden en hun entourage om ze te helpen bij het vinden van de perfecte jurk. Bruid Shivani heeft extra lang moeten wachten, omdat corona alle huwelijksplannen in duigen liet vallen. Van uitstel is gelukkig geen afstel gekomen, waardoor ze nu extra veel zin heeft in de bruiloft. Kan ze ook de juiste jurk vinden?

'Say Yes To The Dress: India', vanaf dinsdag 3 mei t/m dinsdag 21 juni om 21.00 uur op TLC.