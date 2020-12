'Salvage Hunters – Best Buys' vanaf donderdag op Discovery

De ervaren antiekhandelaar Drew Pritchard heeft de afgelopen jaren honderden bijzondere objecten gevonden in landhuizen, opslagloodsen, op markten of bij andere handelaren.

Van extreem zeldzame en kostbare voorwerpen tot opvallende en eigenzinnige items. In dit nieuwe seizoen kijkt hij terug op zijn meest memorabele vondsten en vertelt hij over de meest interessante personen die hij tegenkwam op zijn zoektochten door het hele land. Ook onthult hij de beste plekken voor het vinden van items waarmee je een snelle winst kan maken en bespreekt hij zijn favoriete objecten die hij de afgelopen jaren op de kop wist te tikken.

Iedereen die geïnteresseerd is in oude meubelstukken, beelden of schilderijen, moet beslist naar dit nieuwe seizoen kijken, want de meester zelf is nog nooit zo openhartige geweest over zijn werkwijze.

'Salvage Hunters – Best Buys', vanaf donderdag 10 december om 20.30 uur op Discovery.