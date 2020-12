Russische internationale nieuwszender RT viert 15de verjaardag

Op 10 december 2005 ging RT voor het eerst in de ether vanuit zijn studio in Moskou; tegenwoordig zendt RT vanuit meerdere continenten in zes talen uit op tv en online platforms.

In de afgelopen 15 jaar is RT uitgegroeid tot een van de meest bekeken internationale tv-nieuwsnetwerken ter wereld, een 9-voudige Emmy / International Emmy-finalist voor nieuws en een van de meest besproken en invloedrijke nieuwsmediaorganisaties ter wereld.

'Beste buitenlandse inlichtingendiensten: slaap lekker vannacht. Ik beloof dat we een dag vrij nemen van inmenging, ter ere van het jubileum van RT', aldus Margarita Simonyan, hoofdredacteur van RT.

RT zendt bekroonde programma's uit onder leiding van televisielegende Larry King, Pulitzer Prize-winnende journalist Chris Hedges, ex-Ecuadoraanse president Rafael Correa, voormalig eerste minister van Schotland Alex Salmond en ex-Britse parlementslid George Galloway, de 'gevaarlijkste financiële journalist' Max Keizer, voormalig hoofd van de Franse externe inlichtingendienst Alain Juillet en vele andere internationaal geprezen persoonlijkheden. Het netwerk rekent de ex-minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk Karin Kneissl en de Sloveense filosoof Slavoj Zizek tot zijn regelmatige online bijdragers.

Volgens het internationale onderzoeksbureau Ipsos kijken wekelijks 100 miljoen mensen in 47 landen naar RT op tv.

Na zijn Engelstalige debuut in 2005 lanceerde RT in 2007 een 24-uurs Arabisch kanaal en in 2009 een Spaanstalige dienst. In 2010 opende RT zijn eerste satellietstudio in Washington, DC, en lanceerde een apart kanaal, RT America, om zich te concentreren op de Amerikaanse kwesties. RT UK begon met uitzenden vanuit Londen in 2014 en RT France, vanuit Parijs, in 2017. Tegenwoordig omvat het RT-netwerk ook documentairekanaal RTDoc in het Engels en Russisch, een digitaal platform RT DE in het Duits, en een multimediaal zusterpersbureau Ruptly, gevestigd in Berlijn. Het originele, Engelstalige vlaggenschip is nu bekend als RT International en zendt 24/7 uit naar meer dan 100 landen over de hele wereld.