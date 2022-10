'Run Sweetheart Run' vanaf vrijdag te zien op Prime Video

Cherie (Ella Balinska) is aanvankelijk wat terughoudend als haar baas erop staat dat ze een van zijn belangrijkste klanten ontmoet, maar is opgelucht en opgewonden als ze de charismatische Ethan (Pilou Asbk) ontmoet.

De invloedrijke zakenman tart de verwachtingen en veegt Cherie van haar voeten. Maar aan het eind van de avond, wanneer de twee samen alleen zijn, onthult hij zijn ware, gewelddadige aard. Aangeslagen en doodsbang vlucht ze voor haar leven en begint een meedogenloos kat-en-muisspel met een bloeddorstige aanvaller die uit is op haar totale vernietiging. In deze spannende thriller bevindt Cherie zich in het vizier van een samenzwering die vreemder en kwaadaardiger is dan ze zich ooit had kunnen voorstellen.

'Run Sweetheart Run', vanaf vrijdag 28 oktober te zien op Prime Video.