'Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3' op Prime Video met line-up van internationale sterren

In grensverleggende fashion experience 'Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3' zijn optredens te zien van Nas, Daddy Yankee, BIA, Jazmine Sullivan, Ricky Martin, Normani, en Jade Novah.

Speciale optredens van Adriana Lima, Alek Wek, Behati Prinsloo, Emily Ratajkowski, Erykah Badu, Gigi Hadid, Irina Shayk, Jeremy Pope, Leiomy, Lola Leon, Mena Massoud, Nyjah Huston, Precious Lee, Sabrina Carpenter, Thuso Mbedu, Troye Sivan, Vanessa Hudgens, en nog veel meer

De modeshow komt wereldwijd exclusief uit op Amazon Prime Video 24 september. Rihanna gaf de teaser eerst vrij via haar social media.

Vandaag presenteert Amazon Prime Video de teaser voor de jaarlijkse 'Savage X Fenty Show Vol. 3', waarin de line-up van internationale muzikanten, modellen, acteurs en dansers wordt onthuld die de nieuwste Savage X Fenty-collectie van muziek- en mode-icoon Rihanna dragen.

De buitengewone fashion experience, die voor het derde achtereenvolgende jaar plaatsvindt, doorbreekt wederom tradities en herdefinieert sexy. De grensverleggende show heeft optredens van wereldsterren Nas, Daddy Yankee, BIA, Jazmine Sullivan, Ricky Martin, Normani, en Jade Novah. In de 'Savage X Fenty Show Vol. 3' zullen ook speciale optredens zijn van Adriana Lima, Aleali May, Alek Wek, Alva Claire, Behati Prinsloo, Bella Poarch, Eartheater, Emily Ratajkowski, Erykah Badu, Gigi Hadid, Gottmik, Irina Shayk, Jeremy Pope, Joan Smalls, Jojo T. Gibbs, Leiomy, Lola Leon, Lucky Blue Smith, Lauren Wasser, Mena Massoud, Nyjah Huston, Precious Lee, Princess Gollum, Raisa Flowers, Sabrina Carpenter, Soo Joo Park, The Symone, Thuso Mbedu, Troye Sivan, Vanessa Hudgens, en nog veel meer.

De langverwachte show combineert mode, dans, muziek en iconische architectuur, en zet het nieuwste assortiment van Savage X Fenty in de schijnwerpers door middel van het subtiele maar imponerende decor, belichting en filmtechniek.

'Savage X Fenty Show Vol. 3' wordt vanaf vrijdag 24 september wereldwijd exclusief gestreamd via Prime Video.

Met de release van Vol. 3, zal de nieuwste Savage X Fenty collectie beschikbaar zijn op Amazon.com Fashion Store en op Savage X Fenty. De 'Savage X Fenty Show Vol. 3' collectie heeft prachtige belijningen die de contouren van het lichaam laten zien, en heeft onconventionele silhouetten die de grenzen van individualiteit verleggen en de badgirl benadrukken. Klanten kunnen amazon.com/savagex bezoeken voor meer informatie en om items uit de Vol. 1 en Vol. 2 collecties nu te shoppen.