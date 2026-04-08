'Richard Hammond's Workshop' vanaf donderdag op Discovery

Na vier magere beginjaren lijkt Richard Hammond eindelijk succes te hebben in zijn werkplaats voor klassieke auto's. Cruciaal was zijn beslissing om de dagelijkse gang van zaken over te laten aan iemand anders en voortaan zelf als 'brand ambassador' nieuwe opdrachten binnen te halen.

Samen met zijn nieuwe social media-manager Lewis probeert hij nog meer naamsbekendheid te generen, zelfs in het buitenland. Van een Land Rover-event dat bijna uit de hand loopt tot een rit op een chagrijnige kameel en een verkleedpartij in historische kledij – allemaal voor de clicks. Richard is ervan overtuigd dat The Smallest Cog een wereldwijd restauratiemerk kan worden en reist hiervoor af naar Jordanië om in de voetsporen van Lawrence of Arabia te treden.

Totdat zijn eigen moeder hem met de neus op de feiten drukt. Ondanks dat komen er in dit nieuwe seizoen van 'Richard Hammond's Workshop' weer prachtige auto’s voorbij, waaronder een knalroze Aston Martin Lagonda, een uniek prototype van de Ford Kondor en een Morgan Aero 8. Verder blijft Richard in klassieke auto’s racen op Silverstone en tonen de Cogs hun werk op de prestigieuze Salon Prive in Blenheim Palace. Is dit allemaal voldoende voor de grote doorbraak?

'Richard Hammond's Workshop', vanaf donderdag 9 april om 20.30 uur op Discovery.