'Renovation Island' is terug op TLC!

Na maanden hard werken, hadden de Baeumlers het eindelijk voor elkaar: een eigen resort op de Bahama's. Laat de gasten maar komen, zou je zeggen. Maar toen kwam de coronacrisis die alsnog roet in het eten gooide.

Noodgedwongen moeten ze hun deuren tijdelijk sluiten en zo al hun plannen omgooien. Maar Bryan and Sarah laten zich ook hierdoor niet uit het veld slaan en doen er alles aan om straks alsnog een goed draaiend resort te hebben, zoals te zien is in een nieuw seizoen van 'Renovation Island'. Ondertussen gebruiken ze de tijd om nog wat urgente aanpassingen te doen zoals het bouwen van een eetgelegenheid in de buitenlucht en een schoolgebouw voor de kinderen. Als acht weken later de lockdown voorbij is, zijn ze erg verheugd – al mogen ze wel minder gasten ontvangen dan ze hoopten. Terwijl de kosten voor personeel wel maximaal dorlopen. Hoe handelen de Baeumlers hun eerste jaar onder deze moeilijke omstandigheden?

'Renovation Island', vanaf dinsdag 21 september t/m dinsdag 14 december om 21.30 uur op TLC.