Renee Zellweger speelt hoofdrol in nieuwe FOX serie 'The Thing About Pam'

De nieuwe true crime serie 'The Thing About Pam' op FOX, is gebaseerd op het verhaal van de brute moord op de Amerikaanse Betsy Faria in 2011.

De moord resulteerde in eerste instantie in de veroordeling van Betsy's man, Russ Faria. Hij ontkende de moord en werd later ook daadwerkelijk vrijgesproken. Een reeks gebeurtenissen rondom de brute misdaad op Betsy brachten een duivels plan aan het licht waarbij haar beste vriendin Pam Hupp (Renee Zellweger) tot ieders verbazing als verdachte naar voren kwam.

Een grondig onderzoek met betrekking tot de gruwelijke moordzaak was te zien in verschillende afleveringen van 'Dateline NBC', een inhoudelijke documentaire serie over meeslepende mysteries. De afleveringen omtrent de moord op Betsy Faria werden één van de populairste ooit in deze serie. Daarnaast bleek ook de in 2019 uitgebrachte podcast 'The Thing About Pam' ontzettend populair en is deze nog altijd één van de meest gedownloade podcasts op Apple Podcasts. Reden te meer voor FOX om deze spannende true crime serie 'gebaseerd op het waargebeurde mysterie' uit te zenden.

In de serie spelen naast Renee Zellweger als Pam Hubbs, ook grote namen zoals Josh Duhamel als advocaat Joel Schwartz; Judy Greer als officier van justitie Leah Askey en Glenn Fleshler als Betsy's weduwe Russ Faria.

'The Thing About Pam' is uitvoerend geproduceerd door Renée Zellweger, Carmella Casinelli, Jenny Klein (showrunner), Mary Margaret Kunze, Scott Winant, Jessika Borsiczky, Liz Cole, Noah Oppenheim, Jason Blum, Chris McCumber en Jeremy Gold.

Geproduceerd door Blumhouse Television, NBC News Studios en Big Picture Co.

'The Thing About Pam' wordt vanaf maandag 3 april elke week om 20.35 uur uitgezonden op FOX.