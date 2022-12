Reese Witherspoon en Ashton Kutcher schitteren in 'Your Place or Mine'

Netflix geeft de eerste beelden vrij van 'Your Place or Mine'. De film met Reese Witherspoon en Ashton Kutcher is vanaf 10 februari wereldwijd te zien.

Debbie en Peter zijn beste vrienden en volstrekte tegenpolen. Zij verlangt naar routine met haar zoon in Los Angeles, terwijl hij leeft voor de afwisseling in New York. Wanneer ze voor een week van huis en leven ruilen, ontdekken ze dat wat ze denken te willen misschien niet is wat ze werkelijk nodig hebben.

- Regisseur Aline Brosh McKenna aan Netflix's TUDUM

Regisseur: Aline Brosh McKenna

Scenarioschrijver: Aline Brosh McKenna

Producenten: Jason Bateman, Michael Costigan, Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Aline Brosh McKenna

Cast: Reese Witherspoon, Ashton Kutcher, Jesse Williams, Zoë Chao, Wesley Kimmel, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby, Vella Lovell, Tig Notaro en Steve Zahn

'Your Place or Mine' is vanaf 10 februari wereldwijd beschikbaar op Netflix.