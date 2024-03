Rafael Nadal en Carlos Alcaraz staan tegenover elkaar tijdens 'The Netflix Slam'

Zondag 3 maart om 21.30 uur zendt Netflix live vanuit de Michelob ULTRA Arena in Mandalay Bay Resort and Casino 'The Netflix Slam' uit.

In dit tennisevenement neemt de 22-voudig Grand Slam-kampioen in het enkelspel Rafael Nadal het op tegen de nummer 2 van de wereld en mede Spanjaard Carlos Alcaraz. 'The Netflix Slam', georganiseerd door MGM Resorts International en geproduceerd door Full Day Productions, is zowel in het Spaans als in het Engels te zien.

Tennis grootheden zoals Andre Agassi, Andy Roddick, Jim Courier, Mary Joe Fernández en Patrick McEnroe zullen wedstrijd commentaar geven. Prakash Amritraj is tennisanalist en Kay Adams is presentator van het evenement.

Netflix biedt inmiddels een brede selectie met uiteenlopende sportverhalen zoals 'Formula 1: Drive To Survive', 'Full Swing', 'NASCAR: Full Speed', 'Untold', 'Quarterback', 'Tour de France: Unchained', 'Under Pressure: The U.S. Women's World Cup Team', 'Six Nations: Full Contact' en meer. Netflix is samenwerkingen aangegaan met onder meer sportbonden zoals de Formule 1, National Football League (NFL), de PGA TOUR, Association of Tennis Professionals (ATP), Women's Tennis Association (WTA), Fédération internationale de football association (FIFA), World Wrestling Entertainment (WWE), Major League Baseball (MLB) en meer.

'The Netflix Slam' wordt geproduceerd door Full Day Productions (Connor Schell en David Chamberlin), het bedrijf achter The Netflix Cup, ESPY Awards, de Oscars Red Carpet Show en de NFL Honors.

'The Netflix Slam' is zondag 3 maart om 21.30 uur te zien op Netflix.