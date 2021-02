Prime Videos nieuwste thriller serie 'The Power' kondigt castleden aan

Voor de nieuwste Prime Video thriller 'The Power' is de cast aangekondigd. Talents zijn ondermeer Rob Delaney, Alice Eve, Edwina Findley, Jacob Fortune-Lloyd, Zrinka Cviteić en Simbi Ajikawo.

Ze zijn in gezelschap van Leslie Mann, Auli'i Cravalho, Tim Robbins, John Leguizamo, Eddie Marsan, Daniela Vega en een groot aantal nieuwe en opkomende talenten in de 10-delige thriller. Geregisseerd door Reed Morano en gebaseerd op de internationale bestseller van Naomi Alderman.

Amazon Studios kondigt de casting aan voor de langverwachte serie 'The Power'. Een 10-delige internationale thriller gebaseerd op de gelijknamige bestseller. Geproduceerd door Sister ('Chernobyl', 'Giri/Haji', 'The Split') voor Amazon Studios, geproduceerd en geregisseerd door de Emmy Award-winnende Reed Morano ('The Handmaid's Tale').

Academy Award-winnaar Tim Robbins ('Here and Now', 'Mystic River', 'Shawshank Redemption') zal Daniel Dandon spelen, de zelfingenomen en egoïstische Republikeinse gouverneur van de staat Washington. De constante doorn in het oog van Margot Cleary-Lopez, de Democratische burgemeester van Seattle zal gespeeld worden door Leslie Mann. Edwina Findley ('Treme', 'If Loving You Is Wrong', 'Fear the Walking Dead') speelt Helen, haar zeer competente en vertrouwde adviseur. Margot's echtgenoot Rob wordt gespeeld door de eerder aangekondigde John Leguizamo, en haar twee jongere kinderen, Matty en Izzy, worden gespeeld door Gerrison Machado en Pietra Castro.

Rob Delaney ('Catastrophe') als Tom, speelt een bij het publiek geliefde ervaren nieuwspresentator - met een gezaghebbend maar warme en geruststellende aanwezigheid. Zijn jongere co-presentator Kristen, gespeeld door Alice Eve ('Before We Go'), is slimmer dan ze eruit ziet. Ze is ook ambitieus. Samen brengen ze de langzame maar onverbiddelijke mentaliteitsverandering in kaart terwijl het fenomeen zich ontvouwt.

In de machtscentra van Oost-Europa speelt Zrinka Cvitešić ('London Spy', 'Capital'), Tatiana Moskalev, de vrouw van de Moldavische president Viktor Moskalev. Ze is zeer intelligent, een geboren overlever en tot veel meer in staat dan de meeste mannen om haar heen beseffen.

Deelnemers aan de Oost-Londense Monke familie, geleid door patriarch Bernie (de eerder aangekondigde Eddie Marsan) zijn Jacob Fortune-Lloyd ('The Queen's Gambit') als de charmante Ricky, Sam Buchanan ('You Wouldn't Adam and Eve It') als de trage Terry, en Archie Rush ('Black Mirror') als de jongste van de drie broers, Darrell. Juliet Cowan ('Cuckoo', 'Killed by My Debt') speelt Barbara, Bernie's vrouw en moeder van zijn drie zonen en erfgenamen. Ria Zmitrowicz (eerder aangekondigd) speelt zijn onwettige tienerdochter Roxy.

Simbi Ajikawo ('Top Boy', 'Youngers'), ook bekend als Little Simz, speelt Adunola, die de Nigeriaanse aspirant-journalist Tunde (de eerder aangekondigde Toheeb Jimoh) zijn eerste ervaring met 'The Power' bezorgt.

De wereld van 'The Power' is onze wereld, behalve dan dat er een natuurlijke fout is. Plotseling, en zonder waarschuwing, ontwikkelen alle tienermeisjes in de wereld de kracht om mensen vrijelijk te elektrocuteren. Het is erfelijk, het is ingebouwd, en het kan niet worden weggenomen van hen. 'The Power' volgt een cast van opmerkelijke personages van Londen tot Seattle en van Nigeria tot Moldavië, terwijl de macht evolueert van een tinteling in de sleutelbeenderen van tieners tot een complete omkering van de machtsbalans in de wereld.

'The Power' is bewerkt door schrijfster, bedenker en uitvoerend producent Naomi Alderman, schrijfster en uitvoerend producent Claire Wilson, en schrijfster en mede-uitvoerende producent Sarah Quintrell, in samenwerking met een volledig vrouwelijke schrijversteam waaronder Stacy Osei-Kuffour, Rebecca Levene en Whit Anderson. Neasa Hardiman (Jessica Jones, Happy Valley) en Lisa Gunning (bewerking voor o.a. 'Fifty Shades of Grey', 'Seven Psychopaths' en 'Nowhere Boy') voegen zich bij het volledig vrouwelijke regieteam van Reed Morano, Shannon Murphy (meervoudig bekroonde 'Babyteeth', 'Killing Eve') en Ugla Hauksdóttir ('Hanna', 'Ófærð').

'The Power', is geproduceerd door Sister en geproduceerd door Jane Featherstone ('Chernobyl', 'Giri/Haji', 'The Split'), Naomi de Pear ('Don't Forget the Driver', 'This is Going to Hurt', 'Flowers'), Naomi Alderman, Reed Morano ('The Handmaid's Tale'),en Claire Wilson ('Rocks', 'Little Drummer Girl', 'Gangs of London') en co-executive geproduceerd door Sarah Quintrell ('Ellen', 'The Trial: A Murder in the Family'). De serie wordt geproduceerd door Tim Bricknell ('Trust', 'Taboo').