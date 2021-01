Prime Video's nieuwe original serie 'Invincible' vanaf 26 maart

'Invincible' is de nieuwe animatieserie voor volwassenen en is geproduceerd door Robert Kirkman van 'The Walking Dead'. De eerste drie afleveringen van het eerste seizoen gaan vrijdag 26 maart in première, exclusief in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd op Prime Video.

Daarna zal iedere vrijdag een nieuwe aflevering uitkomen, met als hoogtepunt een seizoensfinale vol actie die te zien zal zijn op vrijdag 30 april.

'Invincible' heeft onder andere Sandra Oh ('Killing Eve'), Seth Rogen ('This is the End'), Gillian Jacobs ('Community'), Andrew Rannells ('Black Monday', 'Girls'), Zazie Beetz ('Deadpool 2'), Mark Hamill ('Star Wars: The Last Jedi'), Walton Goggins ('Justified'), Jason Mantzoukas ('Brooklyn Nine-Nine'), Mae Whitman ('Good Girls'), Chris Diamantopoulos ('Silicon Valley'), Melise ('The Flash'), Kevin Michael Richardson ('The Simpsons'), Grey Griffin ('Avengers Assemble'), Max Burkholder ('Imaginary Order') gecast voor de show.