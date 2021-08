Prime Video toont trailer van 'Everybody's Talking About Jamie'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

'Everybody's Talking About Jamie' is geïnspireerd op waargebeurde feiten en volgt Jamie New (Harwood), een tiener uit Sheffield, die droomt van een leven op het toneel. Terwijl zijn klasgenoten plannen maken over hun toekomst na school, overweegt Jamie om zijn geheime carrièreambities te onthullen en een felle en trotse drag queen te worden.