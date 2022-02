Prime Video onthult premièredatum voor seizoen twee van 'The Wilds'

Op de eerste beelden van 'The Wilds', seizoen 2, zie je de meisjes die zich nog hoger moeten inzetten wanneer ze gevangen blijven op een mysterieus eiland, evenals nooit eerder vertoonde beelden van de schipbreukelingen die zich in het tweede seizoen bij dit dystopische slaapfeestje voegen.

Seizoen twee van 'The Wilds' gaat verder met het volgen van de schrijnende beproeving van een groep tienermeisjes die gestrand zijn op een verlaten eiland, en ze zijn daar niet per ongeluk terechtgekomen - ze zijn in het geheim gerekruteerd voor een uitgebreid sociaal experiment. Het nieuwe seizoen voert het drama op door te onthullen dat de meisjes niet de enigen zijn die worden bestudeerd... er is een nieuwe groep proefpersonen, een eiland van tienerjongens, die ook moeten vechten om te overleven onder het toeziend oog van de poppenspeler van het experiment.

'The Wilds' is gemaakt en geproduceerd door Sarah Streicher samen met showrunner Amy Harris, de overleden Jamie Tarses van FanFare, en Dylan Clark en Brian Williams voor Dylan Clark Productions. Het wordt gecoproduceerd door Amazon Studios en ABC Signature, onderdeel van Disney Television Studios.