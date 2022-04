Prime Video lanceert officiële trailer voor 'Undone' seizoen twee

Prime Video heeft de officiële trailer voor het aankomende tweede seizoen van 'Undone' vrijgegeven tijdens het panel van de show op WonderCon 2022. Alle acht afleveringen gaan vrijdag 29 april in première.

Van de bejubelde makers Kate Purdy en Raphael Bob-Waksberg ('BoJack Horseman') komt 'Undone'. Een half uur durende dramedy die de rekbaarheid van de werkelijkheid verkent. Alma (Rosa Salazar) is een 28-jarige vrouw die samen met haar moeder Camila (Constance Marie) en zus Becca (Angelique Cabral) in San Antonio, Texas woont. Nadat ze een auto-ongeluk heeft gehad en bijna is gestorven, ontdekt Alma dat ze een nieuwe relatie met tijd heeft. Ze ontwikkelt deze nieuwe gave om de waarheid te achterhalen over de dood van haar vader Jacob (Bob Odenkirk).

In seizoen twee realiseert Alma zich dat er diepere mysteries zijn in het verleden van haar familie. Niemand in haar familie is echter geïnteresseerd om samen met haar ongemakkelijke waarheden op te graven - totdat ze uiteindelijk haar zus Becca overtuigt om haar te helpen zoeken. Terwijl de zussen naar antwoorden zoeken, ontrafelen ze een complex netwerk van herinneringen en motivaties die hebben gevormd wie ze nu zijn. Ze realiseren zich dat door dit familietrauma te helen, ze al hun levens beter kunnen maken.

De serie is tot leven gebracht met behulp van rotoscoopanimatie - een primeur voor series. De unieke look van de animatie, onder regie van Hisko Hulsing ('Cobain: Montage of Heck'), maakt gebruik van verschillende technieken, waaronder olieverf op doek om de achtergronden weer te geven. De Amsterdamse animatiestudio Submarine verzamelde een ongelooflijk team van kunstenaars en schilders uit heel Europa om alle animatie-elementen tot leven te brengen, terwijl de rotoscoping-elementen werden verzorgd door het veteranenteam achter A Scanner Darkly van het in Austin gevestigde Minnow Mountain ('Tower').

Purdy en Bob-Waksberg zijn de uitvoerende producenten, samen met Noel Bright ('BoJack Horseman'), Steven A. Cohen ('BoJack Horseman'), Tommy Pallotta ('A Scanner Darkly'), Femke Wolting ('Tower'), Bruno Felix ('Tower'), en Hulsing. Hulsing is ook de regisseur en production designer van de serie. Rosa Salazar en Bob Odenkirk fungeren als producenten. 'Undone' wordt geproduceerd door Amazon Studios en Tornante Productions.